05 декември 2025, 12:00 часа 0 коментара
Дино напуска "Игри волята" само на крачка от финала (ВИДЕО)

Колоритният треньор по борба Николай Начев-Дино приключи участието си в екстремната надпревара "Игри на волята" след загуба в елиминационния дуел от четвъртък (4 декември). Завършилият на пето място в крайното класиране воин не успя да победи Мирослав, който продължи към полуфиналите. Роден в семейство на борци, той пренесе навиците си в социалната и стратегическа игра - участваше като активен тактик, но и като човек, който прави жестове от доброта, като да нахрани Завоевателите в първите дни, избирайки човечността пред краткотрайната изгода.

"Добър по душа и със сърце на безстрашен воин, ти даде всичко както на Арената, така и извън нея, и със сигурност си тръгваш с високо вдигната глава", коментираха водещите за участието на Дино в риалити формата.

Как премина епизодът?

Нощта за финалистите започна с последния номинационен съвет за сезона. Там всеки от тях похарчи натрупаното си богатство за ценни предимства. Стратегът Алекс си закупи имунитет, докато останалите участници се сдобиха с допълнителни гласове.Гласуването протече изненадващо, като с най-много негативни гласове се оказаха бившите съюзници Дино и Мирослав. Съревнованието за оцеляване изпита точността, бързината и търпението на двамата претенденти. Затрудненията на Дино с един от силовите елементи позволиха на приключенеца Мирослав да натрупа преднина, която се оказа достатъчна за крайния успех в двубоя.

"Не обичам да губя и не мога да се побера в кожата си, че не спечелих", признава той по време на участието си в подкаста "След Игрите". 

