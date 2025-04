Ед Шийрън, Деми Мур и Доналд Тръмп сред 100-те най-влиятелни личности на списание "Time" (ВИДЕО)

Списание "Time" обяви годишния си списък на 100-те най-влиятелни хора в света, като тази година развлекателната индустрия е представена от Ед Шийрън, Деми Мур, Снуп Дог, Тед Сарандос, Лорн Майкълс, Ники Глейзър, Никол Шерцингер и др. Като цяло в тазгодишния списък са включени повече от дузина артисти, сред които Скарлет Йохансон, Кристен Бел, Ейдриън Броуди, Блейк Лайвли, Розе, Джон М. Чу, Даниел Дедуайър, Адам Скот, Кристен Уиг, Диего Луна, Хироюки Санада, Мохамед Расулоф, Хозиер, Майлс Смит, Йошики и др.

Именно иранският режисьор Мохамад Расулоф бе в София през март по покана на 29-ия София Филм Фест. Actualno.com имаше изключителната чест да се срещне с него и да разговаря за свободата в киното и липсата на свобода в Иран, които вдъхновяват, но и карат Расулоф да рискува живота си, за да избяга завинаги.

The 2025 TIME100 is here: TIME's annual list of the world's most influential people https://t.co/O1HtHYtj1o