За брака няма възраст: Актрисата Ким Катрал се омъжи тайно (СНИМКИ)

Актрисата Ким Катрал, позната от сериала "Сексът и градът" тайно се е омъжила за партньора си Ръсел Томас на изискана и интимна церемония с едва 12 гости в легендарната зала "Chelsea Old Town Hall" в Лондон. Тихото тържество – съсредоточено върху близките, семейството и дълбоката връзка, която двамата са изградили, напълно отразява предпочитанието им към дискретност, автентичност и истински близки моменти.

За сватбения си ден Катрел избира елегантен костюм на Dior, създаден от дългогодишната ѝ колабораторка Патриша Фийлд. Визията бе завършена с ръкавици Cornelia James и изящна шапка, създадена специално за нея от Филип Трейси.

Още: Неузнаваема: Ким Катрал изненада всички с тази СНИМКА без грим

Томас, който е с около 14 години по-млад от Катрал, също заложи на премерен стил – костюм по поръчка от Richard James, подчертаващ общата им любов към майсторството и ненатрапчивата елегантност.

Перфектната двойка

Историята им започва през 2016 г., когато се срещат в BBC по време на запис на "Woman’s Hour". Скоро след това двамата започват да се следват в X (по-рано Twitter). "Той ми писа на лични съобщения. Беше много модерно и всичко просто се случи лесно", разказва Катрал в интервю за "Glamour" от 2018 г.

Поддържат връзка от разстояние, докато Томас не се престрашава да посети актрисата във Ванкувър. "Беше много смело от негова страна – почти не се познавахме, освен че бяхме хапнали заедно няколко пъти. Но той дойде и се разбрахме чудесно. И оттогава сме заедно", споделя тя пред "PEOPLE" през 2020 г.

Още: Блясък и провокативни тоалети: Дженифър Лопес на сватба за милиони (СНИМКИ)

Катрал не крие възхищението си от своя партньор: "Чувствам се много комфортно около него. Той е като фойерверка – с убийствено чувство за хумор. Приятно е да го гледам", казва 69-годишната актриса.

Снимка: Getty Images

През юни 2025 г. в интервю за "The Times" актрисата говори още по-открито за връзката им: "През цялото това време сме си изкарвали невероятно. Той е имал изключително интересен живот и го е живял по свои правила. Малко е бунтар, което аз обожавам", цитират я от "People".