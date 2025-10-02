Любимият комик Джим Кери с почетен "Сезар" за цялостна кариера

Канадско-американският актьор Джим Кери ще получи почетна награда "Сезар" за цялостна кариера, предаде АФП, позовавайки се на организаторите. Най-престижните киноотличия във Франция ще бъдат раздадени за 51-ви път на церемония на 27 февруари 2026 г. в Париж. Шестдесет и три годишният Джим Кери е "една от най-забележителните и влиятелни фигури в съвременното кино", се посочва в изявлението, направено от телевизионния канал Canal + и Френската академия за филмови изкуства и технологии.

Още: "Исках да си отрежа ръцете. Всъщност обмислях самоубийство"

Комичен гений, способен да изкривява лицето си до безкрайност, за да имитира почти всеки, Кери понякога е сравняван с Джери Люис и дори с Чарли Чаплин. "Кариерата на Джим Кери се характеризира с изключителна многостранност между блокбастъри и авторско кино", казват организаторите.

Кери е известен с ролите си във филми като "Ейс Вентура: Зоодетектив", "Маската", "От глупав по-глупав", "Шоуто на Труман", "Човек на Луната" и други. Актьорът е носител на редица награди, сред които "Златен глобус".

Битката с депресията

Снимка: Getty Images

След големите си успехи през 90-те години на миналия век и в началото на този, Джим Кери се отдалечава от Холивуд и славата, за да се посвети на писането, изкуствата и духовността. Години наред той се бори с депресията и открито говори за трудностите в това негово изключително важно начинание.

Още: Марго Роби призна, че страда от Синдрома на самозванеца

Кери преживя самоубийството на приятелката си и посвети живота си на това да пропагандира нуждата от поставяне на лични граници и казване на "НЕ", когато са достигнати определени крайни точки, както и грижа за психичното здраве.

Житейската история на Джим Кери, когото всички обичаме заради изключителния му хумор, но и гениалните сериозни роли, е поредното доказателство, че много публични личности, посветили кариерата си на това да забавляват световната си аудитория, всъщност имат сериозни проблеми, страдат от депресия и нерядко развиват различни зависимости в опит да преодолеят личните си проблеми. Трагични примери за това са Робин Уилямс и Матю Пери.

Още: Холивудски звезди, израснали в бедност