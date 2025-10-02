Войната в Украйна:

Любимият комик Джим Кери с почетен "Сезар" за цялостна кариера

02 октомври 2025, 09:33 часа 317 прочитания 0 коментара
Любимият комик Джим Кери с почетен "Сезар" за цялостна кариера

Канадско-американският актьор Джим Кери ще получи почетна награда "Сезар" за цялостна кариера, предаде АФП, позовавайки се на организаторите. Най-престижните киноотличия във Франция ще бъдат раздадени за 51-ви път на церемония на 27 февруари 2026 г. в Париж. Шестдесет и три годишният Джим Кери е "една от най-забележителните и влиятелни фигури в съвременното кино", се посочва в изявлението, направено от телевизионния канал Canal + и Френската академия за филмови изкуства и технологии.

Още: "Исках да си отрежа ръцете. Всъщност обмислях самоубийство"

Комичен гений, способен да изкривява лицето си до безкрайност, за да имитира почти всеки, Кери понякога е сравняван с Джери Люис и дори с Чарли Чаплин. "Кариерата на Джим Кери се характеризира с изключителна многостранност между блокбастъри и авторско кино", казват организаторите. 

Кери е известен с ролите си във филми като "Ейс Вентура: Зоодетектив", "Маската", "От глупав по-глупав", "Шоуто на Труман", "Човек на Луната" и други. Актьорът е носител на редица награди, сред които "Златен глобус".

Битката с депресията

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

След големите си успехи през 90-те години на миналия век и в началото на този, Джим Кери се отдалечава от Холивуд и славата, за да се посвети на писането, изкуствата и духовността. Години наред той се бори с депресията и открито говори за трудностите в това негово изключително важно начинание.

Още: Марго Роби призна, че страда от Синдрома на самозванеца

Кери преживя самоубийството на приятелката си и посвети живота си на това да пропагандира нуждата от поставяне на лични граници и казване на "НЕ", когато са достигнати определени крайни точки, както и грижа за психичното здраве.

Житейската история на Джим Кери, когото всички обичаме заради изключителния му хумор, но и гениалните сериозни роли, е поредното доказателство, че много публични личности, посветили кариерата си на това да забавляват световната си аудитория, всъщност имат сериозни проблеми, страдат от депресия и нерядко развиват различни зависимости в опит да преодолеят личните си проблеми. Трагични примери за това са Робин Уилямс и Матю Пери.

Още: Холивудски звезди, израснали в бедност

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Джим Кери звезди Сезар
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес