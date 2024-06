Концертите на Тейлър Суифт предизвикаха земетресение в Шотландия (СНИМКА)

Повече от 70 000 фенове, облечени в бляскави, цветни тоалети, изобразяващи различни музикални моменти от дискографията на американската попзвезда, се стекоха, за да видят концертите от турнето "Eras Tour" на стадион "Мърифийлд" в Единбург миналия уикенд.

Тяхното танцуване доведе до регистриране на сеизмична активност в станциите за наблюдение на земетресенията на 6 км от мястото на събитието, се казва в изявление на Британския геоложки институт (British Geological Survey).

Quake it off! Seismometers around Edinburgh were triggered by the rapturous Taylor Swift crowds at Murrayfield Stadium over the weekend.https://t.co/IW7693CPRn pic.twitter.com/LWZ5of4ZHH