Нямал смелост за народна музика, но докосна цяла България: Борис от "Като две капки вода"

Борис Христов докосна цяла България с превъплъщението си във Васил Михайлов на сцената на "Като две капки вода" и изпълнението на народната песен "Руфинка болна легнала". В понеделник (27 април) той заслужено грабна втората си победа в Сезона - Слънце, а това е най-емоционалното му представяне досега, както той го описва. "Беше много емоционално и се радвам, че съм докоснал хората. Трудно е да докоснеш цяла България с българска песен. Преди години имаше моменти, в които съм се чудел дали да не започна да пея народна музика, но никога не съм имал смелостта", обясни той в кратко интервю за NOVA след 10-тия лайв епизод на шоуто.

"Аз се разплаквам доста лесно и споделих с жена си, че ще направя песента, ако успея да не се разплача. Поплаках достатъчно преди това. Това е най-емоционалният ми образ до момента. Не мислех за победата, а исках да ми остане спомен. Синът ми ще го помни, защото за първи път бе в залата. Това беше емоционален момент – мечта", разкри още Борис за емоциите.

Още: Борис след сълзите в "Като две капки вода": Изненадах се от победата

Предизвикателствата на шоуто за имитации

Припомняме, че първата му победа, с женски образ, беше изключително неочаквана - не само за зрителите, но и за самия него. "Бях повече Борис отколкото при предната ми победа, която беше много голяма изненада за мен. Много харесвам тази песен. "Руфинка болна легнала" е обичана от цяла България", каза Борис след второто класиране на първото място.

След няколко преобразявания за женски имитации, както и в големи имена като Васил Найденов и Василис Карас, той обясни, че носи балканския дух в сърцето си, защото "няма как да избягаш от корените си".