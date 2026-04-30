На ръба на оцеляването: Веселин Маринов с разтърсващ разказ (ВИДЕО)

Веселин Маринов е символ на бурни емоции и специфична енергия, която изпълва концертните зали до последното място. Но зад широката усмивка и разпознаваемия глас стоят истории, които рядко попадат под светлините на прожекторите. В едно откровено гостуване при влогъра Филип Лазаров - Бричката (който участва в "Hell's Kitchen" 7), певецът влезе в необичайна роля – тази на личен шофьор, за да разкаже за своята страст към автомобилите и за моментите, които за малко да се окажат фатални.

Годината е 1989-а. Само няколко месеца след като изпитва най-голямото щастие – раждането на дъщеря му, Маринов се изправя пред най-големия си кошмар - тежка катастрофа преобръща света му за миг. "Направих лоша катастрофа... Счупих си ребрата, бях в болница дълго време. Колата отиде за скрап.", разказа изпълнителят.

Още един кошмар

Оказва се обаче, че това не е единственият път, в който животът на Веселин Маринов виси на косъм. Години по-рано, докато живее и работи в Германия, той се сблъсква с неочакван професионален пропуск, който едва не завършва фатално.

Още: Веселин Маринов празнува 45-годишната си кариера с албум и над 60 концерта

Въпреки световната слава на германската медицина, певецът става жертва на лекарска грешка. Без панорамна снимка и адекватна диагностика, местен стоматолог изважда негов напълно здрав зъб. Последствията са тежки – развива сериозна инфекция, а синусите му се пълнят с гной, разказва певецът.

Спасението идва не в чужбина, а у дома. Веселин Маринов се завръща спешно в България, където специалисти успяват да овладеят инфекцията и буквално да го върнат към живота.

Още: Не съм като Азис в "Като две капки вода": Веселин Маринов с твърдо мнение за журито