Абсолютен ужас: Весела Бабинова за имитациите в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

Въпреки че актрисата Весела Бабинова се чувства "у дома" на театралната сцена, представянето ѝ в "Като две капки вода" не е за подценяване. Със сигурност във всеки лайв епизод на шоуто за имитации тя изглежда, уверена, спокойна и дори леко иронична, но истината е далеч от това. "Аз съм много несъстезателен тип, мразя точкуване", обясни тя в подкаста "Капките".

Актрисата обясни, че не се качва на сцената с идеята за победа - за нея целта е да се забавлява - особено в мъжките образи, където намира най-голяма свобода. И въпреки това, именно там се крие едно от най-големите ѝ предизвикателства: "Да пея на живо за мен е абсолютен ужас", заяви тя пред Боби Турбото.

Припомняме, че Бабинова трогна зрителите и журито още в началото на Сезона - Слънце с превъплъщението си в Ан Хатауей и изпълнението на "I Dreamed a Dream" от мюзикъла "Клетниците". Тази имитация донесе на актрисата и първа победа в шоуто.

Личните предизвикателства

Освен за предизвикателствата от бутона на късмета на предаването, Весела говори и за личния си живот. Тя отново отваря темата за един от най-трудните си периоди - за тежката си диагноза и за трудния път към мечтата ѝ да има дете.

Днес обаче живее в щастливо семейство с партньора си Владимир Зомбори, от когото има дъщеря. Детето им не само променя коренно всичко, но и допринася за един ценен урок - как да забавиш темпото. "По-бавното живеене", споделя Бабинова.

Весела Бабинова не се страхува да влиза в различни роли. Въпреки притесненията, на сцената на "Като две капки вода" тя успява да изгради до съвършенство всеки образ, а талантът ѝ я превърна в любимка на зрителите.

