Звездата от "Приятели" Лиса Кудроу се намеси в битката за Warner Bros.

09 февруари 2026, 10:08 часа 0 коментара
Лиса Кудроу призова следващия собственик на Warner Bros. Discovery да запази студиото, където е сниман сериала „Приятели“. По време на скорошно интервю за Architectural Digest актрисата, която играе Фийби Бюфе в популярния ситком, изрази надеждата си, че емблематичните студия в Бърбанк, Калифорния, ще бъдат „запазени в настоящия им вид“. „Трудно ми е да кажа дали Warner Bros. е специално място само за мен, или за целия град и индустрията, но мисля, че е така. Всичко постоянно сменя собственика си и никога не знаеш какво ще се случи“, сподели тя.

Заедно с колегите си Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк, Матю Пери и Дейвид Шуимър, Лиса засне по-голямата част от епизодите на „Приятели“ на Сцена 24. След излъчването на финала на сериала, сцената беше кръстена „Сцената на Приятели“.

Освен това, на мястото са заснети и редица други големи проекти, включително филми като „Блейд Рънър“ и „Матрицата“.

Призивът на Кудроу

„Мисля, че повечето хора наистина се надяват, че каквото и да се случи оттук нататък, това студио ще бъде запазено в сегашния си вид. То работи. Току-що снимахме тук. Който и да го купи, не е нужно да променя нищо! То работи. Работи чудесно! Наистина работи. Поздравления, който и да е следващият, моля, не променяйте нищо. Моля, моля, не махайте розите на Джак Уорнър“, заяви 62-годишната актриса, имайки предвид холивудския студиен магнат, който почина на 86-годишна възраст през 1978 г.

Коментарите на Кудроу идват на фона на продължаващия спор относно покупката на Warner Bros. Discovery.

В началото на декември шефовете на Netflix обявиха, че са се съгласили да закупят Warner Bros., включително HBO, за близо 82 милиарда долара.

По-късно Paramount Skydance на Дейвид Елисън отправи враждебна оферта в брой на стойност 108,7 милиарда долара за цялата компания, включително кабелните мрежи.

Преговорите продължават, въпреки че критици и регулатори поставят под въпрос дали сливането ще намали конкуренцията на пазарите за развлечения и ще даде доминиращ контрол на Netflix, пише БГНЕС.

