"Мога да умра още утре": Непубликувано интервю на Ейми Уайнхаус напомни драматичната ѝ съдба

Непубликувано досега интервю с Ейми Уайнхаус излезе наяве почти две десетилетия след записа му. Певицата разказва за кариерата и брака си в наскоро открит разговор за вестник "The Sunday Times", записано през 2007 г. В обширното интервю, което не било публикувано заради конфликт в графиците с конкурентен вестник, тогава 23-годишната Ейми споделя, че е толкова удовлетворена от професионалните си постижения, че би могла спокойно да "умре още утре".

Още: Последният концерт на Ейми Уайнхаус: Една предизвестена смърт (ВИДЕО)

"Когато бях по-млада, да. Най-големият ми страх беше да умра, без да оставя следа. Да си отида, без да оставя отпечатък върху света. Знам, че съм само на 23 години, но…", заявява певицата, чийто албум "Back to Black", издаден през 2006 г., е продаден в над 20 милиона копия по целия свят.

Снимка: Getty Images

Тя разказва и колко се гордее с работата си по албума, като сама е написала повечето песни, а останалите е създала в съавторство. "Да, наистина се гордея със себе си", казва Ейми и добавя, че би искала съпругът ѝ Блейк Фийлдър-Сивил също да постигне успех в работата си като сценарист. "Просто искам хората около мен да успяват. Например моето момче… Аз постигнах успех, разбирате ли какво имам предвид? Току-що издадох албум, с който наистина се гордея. Ако умра утре, няма проблем, разбирате ли какво имам предвид?", споделя тя.

На въпрос дали си представя да остане с Блейк завинаги, въпреки че преди сватбата им в кметството двамата неколкократно се разделяли и събирали отново, Ейми отговаря категорично: "Знам, че ще умрем заедно".

Ейми Уайнхаус умира през юли 2011 г., четири години след интервюто, от алкохолно отравяне. Двамата с Блейк се развеждат през 2009 г., припомня БГНЕС.

Още: Бритни Спиърс неочаквано пусна нова песен (ВИДЕО)