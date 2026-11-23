Американският режисьор Куентин Тарантино и съпругата му Даниела Пик Тарантино посрещнаха третото си дете. 63-годишният носител на две награди "Оскар" отново стана баща на момче, съобщи списание "People". "Куентин Тарантино и съпругата му Даниела Пик Тарантино са изключително щастливи да обявят раждането на третото си дете, момченце", заяви представителят на семейството. Засега не се съобщават името на новороденото и точната дата на раждането му.

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Тарантино и 43-годишната израелска певица и модел Даниела Пик вече имат две деца - шестгодишният Лео, роден през февруари 2020 г., и четиригодишната Адриана, родена през юли 2022 г.

Връзката на Даниела и Куентин

Снимка: Getty Images

Куентин и Даниела се запознават през 2009 г. в Израел, когато Тарантино представя филма си "Гадни копилета". След период на раздяла те подновяват отношенията си около 2016 г. Двойката прави годеж през лятото на 2017 г., а през ноември 2018 г. сключва брак на интимна церемония в дома си в Лос Анджелис.

Даниела е дъщеря на известния израелски музикант Свика Пик. Тя също се занимава с музика, като първоначално изпълнява песни заедно със сестра си Шарона в дуета Pick Sisters, а по-късно започва самостоятелна кариера.

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Тарантино е сред най-разпознаваемите режисьори в съвременното кино. Филмографията му включва "Глутница кучета", "Криминале", "Убий Бил", "Гадни копилета", "Джанго без окови" и "Имало едно време в Холивуд".

Режисьорът, който традиционно пази личния си живот далеч от общественото внимание, неведнъж е говорил за значението на бащинството и за промените, които появата на децата е внесла в живота му, предава БГНЕС.