Американският певец и актьор Джъстин Тимбърлейк ще разкаже за живота и кариерата си в нов документален сериал от четири части, озаглавен "Timberlake", който ще дебютира в Apple TV на 11 декември. Продукцията проследява пътя му от момчешката група NSYNC до световната му слава като солов изпълнител, като представя успехите, трудностите и личните предизвикателства през повече от 30 години в развлекателната индустрия.

В поредица от откровени интервюта Тимбърлейк се връща към ключовите моменти, превърнали го в световна звезда, и споделя своята гледна точка за живота отвъд медийните заглавия. Документалният сериал включва непоказвани досега архивни кадри и разговори със семейството, приятелите и професионалните му партньори.

Историята проследява превръщането му от тийнейджърска поп сензация в едно от най-големите имена в музиката, като разглежда и напрежението, и противоречията, съпътствали известността му.

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Режисьор на продукцията е носителят на "Оскар" Фишър Стивънс, който преди това режисира документалния сериал "Бекъм" за живота на футболната звезда Дейвид Бекъм.

Публикуваният трейлър предлага първи поглед към поредицата, която има за цел да покаже по-личната страна на Тимбърлейк, докато той си припомня определящите моменти от кариерата си и преживяванията, оформили живота му извън сцената, предава БГНЕС.

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