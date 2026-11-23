Легендата на австралийската музикална индустрия Моли Мелдръм почина на 83-годишна възраст след продължително боледуване, съобщи BBC. Музикалният продуцент и телевизионен водещ, роден с името Иън Александър Мелдръм, в продължение на десетилетия оказваше влияние върху музикалните предпочитания на австралийците. Той подкрепя както местни изпълнители като INXS и Кайли Миноуг, така и световни звезди като ABBA.

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Известен със своя ексцентричен и колоритен стил, Мелдръм е интервюирал редица знаменитости - от крал Чарлз до Елтън Джон, който по онова време го определя като "най-важното влияние в австралийската поп музика".

В изявление семейството му съобщи, че той е починал "спокойно" в болница в Мелбърн в ранните часове на понеделник. "Обичливо наричан "Гуруто", Моли беше сърцето, шампионът и духът на австралийската музика", се посочва в изявлението.

Живот и кариера

Снимка: Getty Images

Мелдрум живееше с последиците от черепно-мозъчна травма, получена при падане от стълба през 2011 г. Роден през 1943 г. в щата Виктория, той проявява интерес към музиката още от ранна възраст. По-късно става водещ на музикалното телевизионно предаване "Countdown" по Австралийската радио-телевизионна корпорация (ABC), а впоследствие води и рубрика във вариететното шоу "Hey Hey, It's Saturday".

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През 2014 г. Мелдръм става първият човек, който не е изпълнител, въведен в Залата на славата на Австралийската асоциация на звукозаписната индустрия (ARIA).

В понеделник министърът на изкуствата Тони Бърк заяви, че Австралия е загубила една от своите икони. "Едно от най-големите му наследства ще бъдат поколенията австралийци, израснали с неговия неподражаем ентусиазъм и любов към музиката. Той беше истински защитник на австралийските таланти. Ще ни липсваш, но няма да бъдеш забравен", се казва в изявлението, цитирано от БГНЕС.