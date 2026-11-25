Дженифър Лопес разкри, че обсъжда с Джейн Фонда възможността за продължение на комедията "Свекървище". 57-годишната певица и актриса участва заедно с Фонда и Майкъл Вартан във филма от 2005 г., чийто сюжет разказва за властна майка, опитваща се да провали връзката на сина си. Комедията се превърна в касов хит, въпреки че Лопес беше номинирана за наградата "Златна малинк" в категорията за най-лоша актриса.

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Сега тя заяви, че с удоволствие би работила отново с Джейн Фонда и двете вече обсъждат възможността за продължение на филма. "Обожавам Джейн. И Майкъл Вартан. Работата с Джейн беше невероятна. Просто я обичам. Обсъждаме възможността да направим продължение на филма", сподели Лопес по време на участието си в "Шоуто на Дрю Баримор".

Нови филми и концерти

Снимка: Getty Images

Следващият филм с участието на Лопес ще бъде "The Last Mrs. Parrish", чиято премиера се очаква през следващата година.

Междувременно певицата отново работи в звукозаписното студио по нов албум, докато промотира концертния си филм "The JLo Show", заснет по време на резиденцията ѝ в Лас Вегас, предава БГНЕС.

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Наскоро пък се появиха слухове, че Лопес ще има концерт в България през 2027 г., но до този момент няма официално потвърждение от български промоутър.