Най-големият подарък: Актьорът Галин Найденов и половинката му с трогателно ВИДЕО

Измина една година откакто актьорът Галин Найденов стана баща. Той и половинката му Вероника отбелязаха първия рожден ден на дъщеричката си по специален начин, като в социалните мрежи публикуваха видео с кадри от изминалите 12 месеца. С трогателни думи и мило пожелание, щастливата майка разчувства последователите си с клип, който качи в Instagram профила си.

Смисълът на думата "любов"

"Времето, редът и тишината изчезнаха… и се появи щастието .Преди една година, на този ден, се появи ти – нашето малко чудо.", пише Вероника към поста си, подчертавайки, че винаги ще помни този ден с усмивка.

"Той внесе спокойствие, доброта и увереност, които ми помогнаха да изживея най-важния миг от живота си с повече радост и по-малко страх. Даде ми усещането, че съм в сигурни ръце.", сподели любимата на Найденов за ролята си като майка.

Тя изрази щастието си от това да бъде родител, като обясни, че детето им е дало "нов смисъл на думата любов". "Дойде точно когато трябваше и изпълни живота ни с щастие. Ти беше липсващата частица. Всяка сутрин ни посрещаш с най-чистия поглед и най-чаровната усмивка. Да, понякога е трудно, но всичко си заслужава – защото ти си най-големият ни подарък."

Вероника Димитрова е медицинска сестра. С Галин от дълго време имат връзка и често качват общи снимки в социалните мрежи. Двамата се сгодиха през 2022 г., а преди година на 23 октомври станаха родители.