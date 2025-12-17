ПП-ДБ ще бори двете "К": Атанас Атанасов обяви какво следва

"Правителството падна и следват нови предсрочни парламентарни избори, защото няма никакъв шанс в парламента да се сглоби каквото и да било мнозинство. Хората искат наистина да се свърши с това, което беше сега като модел на управление". Това заяви лидерът на "Демократи за силна България", народен представител от ПП-ДБ и зам.-председател на 51-ото Народно събрание генерал Атанас Атанасов пред bTV.

Още: Атанас Атанасов на протеста: Предлагам управляващите да ви направят един коледен подарък (ВИДЕО)

Или честни избори, или граждански натиск

Снимка: Facebook.com

Още: "Влакът тръгна и спиране няма": Атанас Атанасов заговори за промяна в изборните правила

Според него, ако не се проведат честни избори, отново ще се повтори същата ситуация като сегашната - ГЕРБ да управляват. Хората искат честни избори, подчерта Атанасов. Той смята, че ако статуквото се запъне и не позволи да бъдат променени изборните правила, тогава ще трябва да има много наблюдатели и гражданска енергия.

Според него светлината на предстоящия вот е много важна. "Делян Пеевски вече е изтървал влака и това му го казаха хората на площада", добави Атанас Атанасов.

Той посочи, че има два сериозни проблема в България с буквата "К" - корупцията и Кремъл. Цялото усилие на управляващите беше да търсят кал под ноктите на опозицията, изтъкна Атанас Атанасов.

Според него в правителството на Росен Желязков е имало концентрация на "паралелната узурпирана репресивна власт". "Най-важният компонент на държавната власт, която има нужда от репресивната власт, е репресивната власт", посочи Атанасов.

Той обвини още, че лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов е "политически труп". Единствената политическа сила, която има капацитета и волята да предприеме действия за промяна, която очакват хората, е ПП-ДБ. Дано хората да ни чуят с всичките грешки, които сме допуснали, да ни дадат силата, за да променим ситуацията в държавата. Иначе съществува риск статуквото да се прегрупира и да се върне обратно, предупреди Атанасов.

Според него "руските тролоев в България" са наострили уши и няма никакъв отпор срещу тях.

Още: ПП-ДБ отправиха ултиматум към Борисов и Пеевски за оставка на правителството (ВИДЕО)