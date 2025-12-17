Неимоверна натовареност: Спешните медици от Разлог призовават за решение

За неимоверна натовареност и напрежение в работата съобщават медиците от Филиала за Спешна помощ в Разлог. Те са отговорни да поемат спешни сигнали от четири високопланински общини, включително и на туристопотокът от Банско. Над 60 хиляди души са постоянно живеещите в района, обслужван от ФСМП – Разлог, а през зимния сезон броят им нараства до над 100 хиляди заради туристите. Медиците посочват, че проблемът съществува от години и е резултат от липсата на ключови звена в здравната система на региона.

Промблемът

Според медиците основният проблем е това, че "няма неотложен кабинет към общопрактикуващите лекари и приемно-диагностичен кабинет към болницата, което затруднява доста нашата работа. Всичко минава през нас. Ние обслужваме четири общини с около 60 хиляди местно население. Когато е туристически сезон и гостите са много, може би обслужваме население над 100 хиляди“, заяви д-р Иван Кутев, завеждащ Филиала за спешна медицинска помощ в Разлог пред БНТ.

„Натоварването е много голямо. Проблемът трябва да бъде решен, както каза и д-р Кутев. Много ни е натоварено, потокът от пациенти минава през нашия филиал“, посочи медицинската сестра Емилия Грозданова.

Решение

Медиците настояват за системно решение, което да облекчи работата им и да гарантира по-добро обслужване както на местните жители, така и на хилядите туристи в региона.

Последното дежурство тази нощ беше изключително натоварено, разказва Грозданова: „Залата беше пълна с пациенти. Имахме и повикване с доктор Кутев, останаха само две сестри на смяна. Имаше и случай на побой, който доведе пациентите тук. Натовареността беше много голяма. Ако се получи още един сигнал, реално нямаме капацитета да се отзовем. При тежки ПТП-та двата екипа отиват на място и остава само един човек в залата, където е пълно и не можем да се справим", обясни медицинската сестра Емилия Грозданова.

