Европейският съюз се отказва от забраната на ДВГ след 2035 г.

След дълго очакване и чакане,Европейската комисия най-накрая обяви плановете си за 2035 г. Това, което през последните няколко беше пълна забрана на двигателя с вътрешно горене, на практика отпада, но с условие, че вредните емисии бъдат намалени с 90%.

Тези проценти се измерват спрямо нивата от 2021 г. В Страсбург председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен приветства приемането на тези предложения след интензивни диалози с автомобилния сектор, акционерите и синдикатите в сектора.

Оставащите 10%, които не са въглеродно неутрални ще трябва да бъдат компенсирани с екологично чисти мерки във фабриките. Пример за това е зелената стомана, тоест производство с ниски или нулеви емисии на CO2, освен използването на зелен водород. Той също така ще трябва да се произвежда в Европа, което ще засили местното тегло срещу вноса и потенциалните проблеми с доставките.

Електрическият автомобил (както BEV, така и с водородна горивна клетка) е приоритет, но остава място за двигатели с вътрешно горене – от E-REV (удължители на пробега) и PHEV (плъг-ин хибриди) до двигатели с чисто горене (които вече са все по-рядко срещани) и MHEV (меки хибриди).

Супер кредити за електрически автомобили

От друга страна, пакетът мерки, представен в Страсбург, подчертава това, което наричат "супер кредити" като стимул за създаването на това, което досега се наричаше електрически автомобили. Всяко превозно средство, направено от тях – малки електрически автомобили в стил японски kei-cars (малки превозни средства, използвани предимно в градовете).

Това ще позволи на производителите да съхраняват кредити към целите си за емисии, което ще улесни изпълнението на изискваната квота. Тези кредити ще бъдат предложени между сега и 2035 година, като остава да се види дали, както в Япония, ще има и данъчни предимства, които да стимулират покупката на тези превозни средства, освен достъпна цена в сравнение с наличните на пазара опции днес.