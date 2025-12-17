Ивайло Мирчев: Трудното предстои, няма да бъде лесно

"Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил." Това заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и народен представител от ПП - ДБ, в интервю за БНТ. По думите му пред страната стоят ключови решения за изборите, бюджета и съдебната реформа, а ангажиментът към гражданите остава най-важен: "Трудното предстои. Ангажиментът към тези хора, които бяха на площадите, е огромен и ние трябва да си свършим работата. Това няма да бъде лесно. Предстоят ни важни стъпки – например днес има представителски съвет, на който трябва да обсъдим изваждането на Делян Пеевски от кабинета му.

Охраната на Пеевски

"В момента Пеевски е охраняван от 15 барети на няколко смени, от НСО, от полиция и от жандармерия. На това трябва да бъде сложен край. Той е по-охранявам дори от президента и премиера. Бойко Борисов също няма право на охрана в България.“

Според Мирчев от изключителна важност е кой ще бъде следващият вътрешен министър в оглед на провеждането на честни избори. "Пеевски в момента управлява страната заедно с Борисов и ако това продължи ще има време този тандем да се прегрупира и да завземе служебното правителство. Служебният кабинет трябва да бъде на България."

