Войната в Украйна:

Ивайло Мирчев: Трудното предстои, няма да бъде лесно

17 декември 2025, 08:26 часа 470 прочитания 0 коментара
Ивайло Мирчев: Трудното предстои, няма да бъде лесно

"Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил." Това заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и народен представител от ПП - ДБ, в интервю за БНТ. По думите му пред страната стоят ключови решения за изборите, бюджета и съдебната реформа, а ангажиментът към гражданите остава най-важен: "Трудното предстои. Ангажиментът към тези хора, които бяха на площадите, е огромен и ние трябва да си свършим работата. Това няма да бъде лесно. Предстоят ни важни стъпки – например днес има представителски съвет, на който трябва да обсъдим изваждането на Делян Пеевски от кабинета му.

Трифонов с първи коментар след падането на кабинета: "Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота"

Охраната на Пеевски

"В момента Пеевски е охраняван от 15 барети на няколко смени, от НСО, от полиция и от жандармерия. На това трябва да бъде сложен край. Той е по-охранявам дори от президента и премиера. Бойко Борисов също няма право на охрана в България.“

Още: След разговорите с Радев: ПП-ДБ форсират свалянето на охраната на Пеевски още тази седмица

Според Мирчев от изключителна важност е кой ще бъде следващият вътрешен министър в оглед на провеждането на честни избори. "Пеевски в момента управлява страната заедно с Борисов и ако това продължи ще има време този тандем да се прегрупира и да завземе служебното правителство. Служебният кабинет трябва да бъде на България."

"С президент или конкурент говорим": Радев и ПП-ДБ единодушни за машинното гласуване, охраната на Пеевски и бюджет

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Делян Пеевски служебен кабинет протести Ивайло Мирчев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес