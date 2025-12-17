"На Коледа стават чудеса": Симеон Матев с прогноза за времето по празниците

Има доста разнообразни сценарии на развитие на времето до Коледа и след нея. Това каза климатологът Симеон Матев в ефира на Нова телевизия. Според него до 25 декември няма да има големи количества валежи. Такива може да паднат в периферията на континента, някъде там, където са топлите морета, по топлото Средиземноморие.

По думите му до 25 декември интензивни и сериозни валежи, освен на Британските острови и по Средиземноморието, няма да има на друго място. В България ще започнат превалявания в неделя, но те ще започнат като дъжд и няма да са големи количествата.

"Сняг може да има единствено и само по високите части на планините, но понеже на Коледа стават чудеса, може и да има сняг. Тенденцията е, че на Балканите ще настъпи застудяване, но това застудяване ще е между Коледа и Нова година. И заедно с това застудяване вече очакваме и сняг в низините", посочи Матев.

Матев обясни и че първата половина на януари ще ни предложи зимни условия, но колко сняг ще вали и колко ще натрупа, ще говорим тепърва. "До Коледа ще е кално, след Коледа има евентуално очакване за бяло", допълни Матев.