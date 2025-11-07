"Най-лошата телевизионна драма": Това ли е най-критикуваният сериал на годината?

Създаден от носителя на няколко награди "Еми" продуцент Райън Мърфи и с екип от известни актьори, воден от Ким Кардашиян, юридическият сериал "All's Fair" получава жестоки критики. Но зрителите се радват на комбинацията му от претенциозните и преувеличени естетически елементи, впечатляваща мода и безупречни интериори.

Снимка: All's Fair On Hulu/Facebook

Откакто дебютира в Hulu във вторник, лъскавият нов юридически драматичен сериал "All's Fair" бе безмилостно коментиран от критиците. Във Великобритания "The Times" изказа мнение, че "може да е най-лошата телевизионна драма, създавана някога", докато "The Guardian я нарече "екзистенциално ужасна", като и двете издания ѝ дават нула от общо пет звезди като рецензия. "All's Fair" в момента има рядко срещан нулев рейтинг в Rotten Tomatoes, което показва универсално негативни отзиви. Определено това е най-критикуваният сериал за годината досега. Сигурно ли е обаче, че този деветсерийен проект на Райън Мърфи вече е обречен на провал?

Може би не, защото "All's Fair" показва ранни признаци на успех, поне в социалните мрежи. В X феновете го определят като "великолепно глупав", "мой тип нелепо изкусително шоу" и, може би най-точно, шоу, което е "много забавно", защото "не се страхува да бъде лошо".

Изключително лошите рецензии, комбинирани с високопрофилния актьорски състав – Ким Кардашиян, в първата си водеща роля, е в центъра на актьорския състав. Той включва още Глен Клоуз, Наоми Уотс, Нийси Наш-Бетс, Сара Полсън и Тейана Тейлър. Всички тези имена го правят моментално обект на внимание. Помага и фактът, че трите епизода, чиято премиера бе във вторник, съдържат множество наистина ужасни самостоятелни сцени, които просто чакат да бъдат споделени в социалните мрежи. Един клип, който вече стана популярен, показва как героинята на Клоуз, Дина Стендиш, задава на героинята на Полсън, Керингтън Лейн, въпрос за решението на майка й да не използва контрацепция по изключително вулгарен начин.

За сюжета

Сюжетът се върти около фирмата "Grant, Ronson and Green", добре измислена адвокатска кантора в Лос Анджелис, основана от Алура Грант (Ким Кардашиян), Либърти Ронсън (Наоми Уотс) и Емералд Грийн (Нийси Наш-Бетс). Фирмата се специализира в осигуряването на щедри обезщетения при развод за ощетени заможни жени. В основата се развиват конфликти, съперничества, тайни и морални дилеми — както между клиентите им, така и вътре в самата фирма. Основателките са постоянно в борба с конкурентната адвокатка на Полсън, Керингтън Лейн, пише BBC.

