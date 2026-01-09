Деми Мур разказа за таен ритуал с Брус Уилис

Докато Деми Мур говореше с Кейт Хъдсън по време на въпроси и отговори на специален прожекционен показ на последния филм на Хъдсън "Song Sung Blue" в Soho House в Лос Анджелис в сряда, 7 януари, тя, разкри как филмът заема специално място в сърцето ѝ. "Това е малко лично, но Брус винаги имаше всяка седмица "Ден на Нийл Даймънд", каза Мур, която е била омъжена за актьора, на 70 години, от 1987 до 2000 година, на Хъдсън, 46 години.

Даймънд пусна песента "Song Sung Blue", която вдъхнови заглавието на филма, през 1972 година. Хъдсън играе заедно с Хю Джакман, като пресъздават реалния живот на двойката Майк и Клеър Сардина, които имали кавър банда на Нийл Даймънд, наречена "Lightning & Thunder".

"Гледането на филма непрекъснато ме връщаше към моментите, когато той слушаше Нийл Даймънд и аз казвах: "Какво става?", а той казваше: "Не, днес е Денят на Нийл Даймънд.", припомни си Мур.

Според "Daily Mail" тя споменава, че Уилис "слушал Нийл през целия ден. Продължаваше да го прави години наред. Той беше огромен фен на Нийл. И аз също!"

Близки след раздялата

На частното събитие в сряда присъстваха и Леонардо ди Каприо, Ал Пачино, Марк Ръфало и режисьорът Дейвид О’Ръсел.

Що се отнася до Мур и Уилис са останали близки през годините, въпреки че не са двойка. Те имат три дъщери - Румър, на 37 години, Скаут, на 34, и Талулa, на 31.

"Все още обичам Деми. Много сме близки. Имаме три деца, които ще продължим да отглеждаме заедно, и вероятно сега сме толкова близки, колкото винаги сме били. Разбираме, че имаме доживотен ангажимент към нашите деца. Нашето приятелство продължава. Бракът беше оставен настрана", каза Уилис преди време пред "Rolling Stone", цитиран от "People".