Любопитно:

Орисаха сина на Натали Трифонова (СНИМКИ)

12 ноември 2025, 11:34 часа 0 коментара
Орисаха сина на Натали Трифонова (СНИМКИ)

Синоптичката и водеща Натали Трифонова организира приказна погача по повод 40 дни от раждането на сина ѝ Арън. Щастлива майка сподели няколко снимки от важното събитие в Instagram. Както можете да видите, имало е много мечета и сладки лакомства за гостите. Макар че не се минали дори два месеца от раждането, Трифонова бързо е влязла във форма и изглежда феноменално. 

"Орисахме го! 💙 Благодаря ви, че направихте първия празник на моя син вълшебен!", написа Натали към долните кадри.

Припомняме, че Натали Трифонова роди в края на септември, като тогава написа в социалните мрежи: "Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!"

Вижте още: Вижте майката на Натали Трифонова. Изглеждат като сестри (СНИМКА)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Това е първо дете за красивата блондинка и е плод на любовта ѝ със състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой. До момента двамата не са  споделяли общи снимки с бебето, той също така не е коментирал раждането на сина им. Тя разкри, че е бременна през месец май. Тогава тя лично обяви новината преди началото на бродуейския мюзикъл "Продуцентите", в който играеше главната роля - на шведката Ума Търман. "Тази вечер няма да участвам в спектакъла. Прекарах месеци с тези хора в репетиции. Мюзикълът е голяма емоция. Ще ставам майка. Имахме две премиери с малкия мъж, доста попяхме и танцувахме заедно. Време е за почивка", каза Трифонова, разкривайки и пола на детето.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Натали Трифонова
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес