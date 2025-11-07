Вижте майката на Натали Трифонова. Изглеждат като сестри (СНИМКА)

Натали Трифонова, популярната синоптичка на bTV и водеща на предаването "COOLt", отново успя да привлече вниманието върху себе си. Само месец след като стана майка на малкия Арън, тя впечатли с невероятна фигура и безупречен стил, доказвайки, че майчинството не е пречка за елегантност и самоувереност. Припомняме, че вчера още едно популярно лице от bTV се похвали със снимка на първата си рожба - репортерката и водеща Мария Ванкова.

Стил и нежност

Красотата обаче в случая явно е част от гените на семейството. Майката на Натали, Ванина Трифонова, също блести със своята визия и излъчване. В скорошна публикация във Facebook Натали сподели специален момент с майка си по случай рождения ѝ ден. На снимката двете са заедно, облечени в стилни черни рокли. Кадърът предизвика истинско възхищение сред феновете на блондиката, като мнозина ги описват като сестри, а не като майка и дъщеря.

Честит рожден ден, мамо! Обичам те безкрайно! ❤️❤️❤️ Posted by Natali Trifonova on Thursday, November 6, 2025

"Честит рожден ден, мамо! Обичам те безкрайно!", написа Натали към снимката, разкривайки причината за публикацията. Двете жени не само споделят изумителни общи черти, но и обща любов към модата и изтънчения стил.

Семейството на Натали отбеляза и друг важен момент в началото на месеца – 40 дни от раждането на малкия Арън. На тържеството, което бе съпроводено с много усмивки, балони и огромни плюшени мечета, Арън бе обграден с много любов. В празника участваха три поколения жени от семейството – майка, баба и прабаба. А снимки от специалния ден бързо бяха споделени от различни медии.