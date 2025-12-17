Аманда Сейфрид разкри тайната, която я спря да пее на Бродуей

Аманда Сейфрид някога е мечтала да играе на Бродуей, но признава, че би била твърде притеснена, за да пее пред жива публика. Говорейки за предизвикателството да пее в "The Testament of Ann Lee", новия исторически драматичен филм, Сейфрид каза пред "Vanity Fair": "Винаги се стремя да бъда поне малко по-добра. Но този филм ме накара да направя крачка назад и да оценя това, което вече имам".

"Планът ми беше да участвам в мюзикъл на Бродуей, но после реших, че никога повече няма да се подлагам на това, защото честно казано, страхът ми от сцена е твърде голям, а животът е прекалено кратък."

Though Amanda Seyfried enjoys appearing in movie musicals, the performer has revealed that she won't be starring in any on Broadway. https://t.co/W8KHl8yYz0 — BroadwayWorld (@BroadwayWorld) December 16, 2025

Всъщност Аманда е открила освобождение, приемайки, че никога няма да пее на Бродуей. Тя каза: "Когато реших, че няма да го правя в обозримо бъдеще, просто направих крачка назад от уроците по вокал. Спомням си този ден на снимачната площадка. Бях в Будапеща и си спомням, че два пъти сънувах кошмари - един след друг, за това да правя този мюзикъл на Бродуей. Бях на малка почивка, говорейки с агента си в корсетната си рокля, и си мислех: "Не мога да се подложа на това."

Актрисата определя това свое прозрение като "опустошително откритие за себе си", но не смята, че това я прави слаба. "Просто означава, че се познавам достатъчно добре, за да знам, че това би ме съсипало – и това беше наистина освобождаващо."

Дебютът на Сейфрид - хит в киното

Аманда дебютира във филм на голям екран с тийн комедията "Mean Girls" през 2004 г.

Филмът, в който участваха още Линдзи Лоън, Рейчъл Макадамс и Тина Фей, се оказа огромен хит сред кинозрителите, а Аманда все още редовно си спомня за проекта. Попитана дали е гледала "Mean Girls" отново, Аманда каза пред Variety: "Не. Все пак филмът се показва достатъчно често."

"Обичам го. Наистина обичам да виждам лицето си върху тениски на хората. Малко ми е обидно, защото Paramount все още ми дължи пари за използването на образа ми. Всеки магазин продава тениски с нашите лица от "Mean Girls". Не ми се полага ли нещо от това? Дори момичето на TSA ми казва, че това е нейният любим филм.", цитират я от "Female First".