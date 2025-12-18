Не вярваше, че ще се случи: Голяма промяна за Антоанет Пепе

Тя е от хората, които не крият нищо – нито малките радости, нито трудните моменти. Антоанет Пепе от години споделя открито ежедневието си с хиляди последователи в социалните мрежи, превръщайки личните си преживявания в разговор с публиката. Именно с тази характерна откровеност тя отново привлече вниманието, когато реши да разкаже за промяна, която дълго време е смятала за невъзможна – промяна, продиктувана не от желание, а от необходимост, свързана със здравето.

Откровена за проблемите

За почитателите на инфлуенсърката не е тайна, че тя е сред звездите, които са вегетарианци, и дълги години в хранителния ѝ режим не е присъствало никакво месо. Това обаче се е променило съвсем наскоро.

"Проядох месо", заяви с гордост Пепе във видео от Instagram.

Тя сподели, че от известно време яде пилешко, а от около месец насам е започнала да консумира и телешко. Инфлуенсърката обясни, че причината за това е здравословен проблем. "Не съм вярвала, че ще се случи в рамките на този ми живот. Една от основните причини е здравословен проблем, който имам - проблем със ставата и хрущяла на левия ми крак. Споделяла съм през годините, че ме боли. Сега знаем какво точно е. Недостиг на дадени вещества в организма е най-вероятната причина това да се случи."

Антоанет е споделяла и преди, че е страдала от хранително разстройство. "Когато започнах да се възстановявам, месото отпадна от хранителния ми режим, не мога да кажа защо".

Майката на четири деца подчерта, че се справя с новата си диета, като допълни, че месото не ѝ e неприятнo.

Също така сподели, че семейството ѝ е щастливо от случващото се, особено баща ѝ, за който Пепе разкрива, че е с анемия. "И той хапва месо, за да е здрав. В крайна сметка – здравето е на първо място".

