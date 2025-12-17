След убийството на Роб Райнер и жена му: Смъртна присъда грози сина им

Окръжната прокуратура на Лос Анджелис ще повдигне срещу Ник Райнер две обвинения за умишлено убийство от първа степен, след като той беше арестуван по подозрение, че е убил родителите си – режисьора и актьор Роб Райнер и съпругата му Мишел Сингър Райнер, съобщи „Гардиън“.

Окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хохман заяви, че обвиненията могат да доведат до налагане на смъртно наказание. Той уточни, че срещу Ник Райнер е предвидено и специално отежняващо обстоятелство – извършване на множество убийства.

Още: Режисьорът Роб Райнер и жена му бяха открити мъртви

Повече за случая, който шокира Холивуд

Детективи от отдел „Убийства“ на полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD) са задържали 32-годишния Ник в неделя вечерта (14 декември), часове след като родителите му бяха открити мъртви в дома си в квартал Брентууд, съобщиха от полицията.

Органите на реда посочиха, че на 14 декември около 15:40 ч. местно време служители на LAPD са реагирали на сигнал за разследване на смърт в блок 200 на улица South Chadbourne Avenue. След влизане в жилището те открили две жертви, които по-късно били идентифицирани като Роб и Мишел Райнер.

Властите заявиха, че в резултат на първоначалното разследване е било установено, че семейство Райнер са станали жертви на убийство, като разследването „допълнително е разкрило“, че техният син Ник „е отговорен за смъртта им“.

На 15 декември началникът на полицията на Лос Анджелис Джим Макдонъл потвърди, че Ник е бил „задържан по обвинение в убийство“ във връзка със смъртта на родителите си, като определи случая като „изключително трагичен“.

Полицията съобщи, че Ник е бил открит и арестуван около 21:15 ч. местно време и е бил официално задържан по обвинение в убийство. Той се намира в ареста без право на парична гаранция.

Случаят трябва да бъде представен на 23 декември на прокуратурата на окръг Лос Анджелис за преценка и формално повдигане на обвинения. Алан Джаксън, адвокатът на Ник Райнер, заяви пред журналисти, че клиентът му все още не е получил медицинско разрешение да се яви в съда и няма да го направи преди сряда.

Според "Си Ен Ен" решението за конкретните обвинения ще бъде взето от прокуратурата. Прокуратурата на Лос Анджелис разполага със срок до 24 декември, за да внесе официално обвиненията.

Още: Тръмп намекна, че смъртта на опозиционера му Роб Райнeр е свързана с възгледите му

Проблемите на Ник Райнер

Ник Райнер е имал предишни проблеми със зависимости и психичното си здраве и е съавтор на сценарий, базиран на личния му опит, който е екранизиран през 2015 г. във филм, режисиран от баща му. Семеен приятел е заявил пред „Лос Анджелис Таймс“, че Ник е живеел в семейния имот в Брентууд и че Мишел Райнер наскоро е изразявала тревога за психичното му състояние.

Медиите съобщават още, че вечерта преди убийствата Роб и Ник Райнер са били чути да се карат по време на коледно парти в дома на комика Конан О’Брайън.

Източник: БГНЕС