Плейлист за спокойствие: Музиката, лекуваща стреса при домашните любимци

Когато Серенити Строул, фоторедактор в BBC, осиновила кучето си Марго, веднага разбрала, че тригодишният смесен питбул има проблеми с тревожността. "Приютът я описваше като срамежлива и добра с деца, но нервна и несигурна около други кучета". казва Строул. Марго вече е била на антидепресанти, но това ѝ причинявало припадъци, затова те решили да я държат без тях.

След като довела Марго у дома, Строул бързо разбрала, че най-големият ѝ стресов фактор е да остане сама. Тя се консултирала с различни треньори и лекари и изпробвала няколко различни успокояващи техники, но без успех. Най-накрая, едно нещо сработило: пускането на класическа музика или други инструментални композиции без интензивна перкусия.

Един от треньорите на Марго препоръчал "Through a Dog's Ear"– серия бавни, предимно композиции на пиано, създадени да намаляват стреса при кучетата. Тя е разработена от Джошуа Лийдс, експерт по психоакустика, и Сюзън Вагнер, ветеринарен невролог, които са изследвали ефектите на тази музика върху кучета. Те наблюдавали над 150 кучета в частни домове и приюти и установили, че над 70% от кучетата в приютите и 80% от кучетата в домовете проявяват по-малко симптоми на тревожност (включително обикаляне, треперене и задъхване) след слушане на предимно музика от пиано.

На охранителната си камера Строул видяла ефекта върху Марго почти веднага. Тя казва, че преди получавала съобщения от съседите си, оплакващи се, че Марго лае, когато е оставена сама. Сега, вместо да обикаля и лае, Марго спокойно си подремва, докато на заден план свири Брамс или Бетовен, докато стопанката ѝ я няма. „Имало е случаи, когато не съм се прибирала до 4 сутринта, а тя просто е спала.“

Влиянието на звука върху животните

Други изследвания достигат до подобни заключения. Проучване от Университета Куийнс в Белфаст разглежда влиянието на три вида звук върху кучета в приюти и в частни домове: класическа музика, аудиокниги и тишина (контролна група). След наблюдение на промените в поведението, изследователите заключили, че класическата музика има значителен успокояващ ефект при силно стресови ситуации, като посещение при ветеринар и дълго пътуване с кола.

Не всички стилове на класическата музика са ефективни. Най-добри са бавни темпа (50-60 удара в минута или по-малко), прости композиции с ниски или никакви ударни елементи. Тази комбинация е доказано, че намалява нивата на кортизол (хормонът, показващ реакция на стрес) при кучета. Причината за този ефект обаче не е напълно изяснена. „Най-логичното обяснение е, че този музикален жанр е по своята същност релаксиращ, може би чрез освобождаване на химически вещества, които предизвикват приятно състояние на ума“, казва Дебора Уелс, съавтор на изследването и изследовател по поведение на животни в Университета Куийнс в Белфаст.

Уелс е изучавала ефектите на класическата музика върху различни видове, включително животни в зоопаркове, като слонове и горили.

Животните и хората имат вродено различни слухови способности. Кучетата имат приблизително три пъти по-широк слухов диапазон от човека (до 65 000 Hz), което означава, че могат да чуват по-високи тонове и звуци от много по-голямо разстояние. Котките могат да улавят още по-високи честоти (до 79 000 Hz), затова дори сигнал на кола или шумът от фолио може да ги накара да се втурнат към гардероба, за да се скрият. Малко са изследванията за успокояващия ефект на музиката върху котките, но едно проучване показало, че класическата музика забавя дишането, намалява сърдечната честота и разширява зениците им.

Класическата музика не е единственият жанр, който може да успокои домашните любимци. Регетото и софт рокът, с прости ритми, бавни темпа и без тежка перкусия, също могат да са стимул за релаксация при кучета в приюти. Инструменталната музика може да успокои и котки, стига да няма много високи или ниски честоти (например пиано, флейта и струнни инструменти).

Аудиокнигите обаче имат малък успокояващ ефект или изобщо нямат. Проучване от 2022 г., при което са наблюдавани 60 кучета, установило, че вместо да седнат или легнат, както при класическа музика, повечето кучета просто втренчено гледали източника.

Въпреки множеството доказателства за успокояващия ефект на класическата музика, тя не действа еднакво при всички животни. Проучванията са малки по мащаб и кратки по време, и често са проведени в стресови условия като приюти или болници. Освен това разнообразието от поджанрове в класическата и инструменталната музика може значително да повлияе на резултата.

Звукотерапевтът и композитор Джанет Марлоу, наблюдавайки това върху собствените си животни, започва да създава музика, специално съобразена със слуховата биология на кучета, котки, коне и други видове. Тя премахва „дразнещите честоти и коригира темпото и хармониите, така че звукът да резонира удобно“. В крайна сметка създава каталог от звуци с различни жанрове, наречен „Pet Acoustics“, подкрепен от няколко рецензирани научни изследвания.

Независимо дали ще опитате „Through a Dog's Ear“, композициите на Марлоу или лично подбрана смесица от класическа музика, намирането на това, което работи за вашия домашен любимец, вероятно ще изисква няколко опита - проба и грешки.

Опитът на Марго показва, че правилните успокояващи звуци могат да направят огромна разлика, пише BBC.