Почина звезда от сериала "Закон и ред"

За кончината му съобщи в профила си в Twitter актрисата Ларейн Нюман.

"Толкова съм натъжена от новината за смъртта на Ричард Белцер", написа тя. "Толкова много обичах този човек. Той беше първият, с когото се сприятелих, когато дойдох в Ню Йорк, за да снимам в SNL (Saturday Night Live)... Беше един от най-забавните хора в света... Сбогом, скъпи".

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2