Мария Илиева най-после се показа с любимия си (СНИМКА + ВИДЕО)

11 август 2025, 15:00 часа 0 коментара
Макар че двамата са заедно отдавна и имат обща дъщеря - София, която е вече на 4 години, преди броени часове Мария Илиева за първи път публикува общ кадър с партньора си Александър Междуречки. Снимката е заснета в Хайделберг, Германия, и двамата изглеждат много щастливи заедно. Любимият на 47-годишната певица е по-млад от нея, бизнесмен и син на покойния Петър Междуречки, бивш кмет на София.

Снимка: Мария Илиева, Facebook

Какво сподели преди време Мария за половинката си

"Щастлива съм, че имам невероятен мъж до себе си. Той ми дава спокойствието и екстра време, което ми е необходимо. Любовта е там и това е най-хубавото."

Относно дали обмислят сватба: "Всичко е пред нас, имаме други приоритети, не ни е много непременно да се женим. Може и да стане в един момент защо не. Аз съм фен на партитата, които се случват около празнуването на една любов. Ти можеш да се вречеш във вярност и любов на някого, без да има нужда от свидетели. Бракът е традиционното празненство, на мен ми харесва и вричането, пред Бога, но може да го направиш и без да си в църква. Но би било хубаво да си направим един готин купон след време", сподели изпълнителката в подкаста "ВИП Зона“ на радио "Веселина".

Припомняме, че Мария Илиева е майка и на 7-годишния Александър, който е от връзката ѝ с бившия футболист Георги Михайлов. Двамата се разделиха малко след раждането на момчето, но успяха да запазят добри отношения.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Мария Илиева Александър Междуречки
