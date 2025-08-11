Войната в Украйна:

Първите участници в "Игри на волята" 7: Ето кога започва новият сезон

11 август 2025, 15:00 часа 0 коментара
Едно от най-гледаните риалити предаванияв българския телевизионен ефир – "Игри на волята", се завръща на 8 септември от 20:00 ч. по NOVA. Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат на Арената новите племена, които ще премерят сили в битка за територия още в първия епизод. Седмият сезон на мащабната надпревара ще бъде изпълнен с неочаквани обрати, които ще преобърнат играта и стратегиите на новите атрактивни участници.

Снимка: NOVA

Сред сигурните играчи тази година са победителите от кастинг битките в последния сезон на екстремното риалити – гребецът Георги Стойчев, ММА боецът Томи Борисов, бодибилдърката Радостина Радева и шампионката по въздушната акробатика Вера Хитова. Към тях ще се присъединят още амбициозни участници, с които заедно ще сформират племето "Победители".

Още по-сурови изпитания

Ралица Паскалева сподели за новия сезон: “Вече сме почти към средата на снимките на сезон 7 и мога да кажа, че обратите наистина са зрелищни. Участниците са подложени на познатите ни тежки битки, но този сезон е по-важно от всякога да мислиш стратегически и да имаш късмет.”

Сезон 7 обещава нови локации, още по-тежки изпитания и драматични елиминации. Всичко това ще бъде поднесено с нов заряд, благодарение на свежия и непринуден стил на водене, който Павел Николов се очаква да внасе със своето чувство за хумор. Припомняме, че тази година той излиза на Арената като водещ до Паскалева. 

Ева Петрова
