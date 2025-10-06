Погледна право към мен: Холивудска актриса смята, че е видяла чудовището от Лох Нес

Холивудската актриса Анна Кендрик, известна с участията си в хитовете "Pitch Perfect" и "Up in the Air", разбуни духовете с необичайно признание: по време на пътуване до Шотландия, тя твърди, че е станала свидетел на едно от най-мистериозните явления в модерния фолклор – чудовището от Лох Нес. "Не вярвах, докато не го видях... или поне нещо, което приличаше на него", споделя Анна.

Кендрик разказва, че случката се е разиграла край замъка Ардрос в района на Инвърнес – място, разположено в непосредствена близост до прочутото шотландско езеро Лох Нес и където се снима британската версия на риалити предаването "The Traitors".

По време на кратка разходка покрай брега, тя забелязала движение във водата, което първоначално ѝ се сторило просто като необичайна вълна.

Снимка: Getty Images

Още: Международно признат актьор ще води хитовия формат "The Floor" в България (СНИМКА)

Но в следващия момент, по думите ѝ, от повърхността изплувало нещо странно: "Погледна право към мен. Или поне така го усетих. Беше като сцена от филм, само че истинска. Сигурно звучи налудничаво, но в този момент си помислих – това не може да е просто вълна", споделя актрисата в интервю, цитирано от Daily Mail.

Историята за Неси

Историята за чудовището от Лох Нес – или „Неси“, както е наричано, датира от столетия и е една от най-популярните съвременни митологии. Стотици хора през годините са заявявали, че са видели тайнствено същество в мътните води на шотландското езеро, но до днес липсват неоспорими научни доказателства.

Много от тези „наблюдения“ впоследствие се оказват измами, обърквания с животни или природни явления. Въпреки това, вярата в Неси остава жива и е причина хиляди туристи всяка година да посещават региона в търсене на мистичното същество.

Още: "Ужасяващо" и "страшно погрешно": Реакциите на холивудските звезди към виртуалната актриса