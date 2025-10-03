Войната в Украйна:

"Ужасяващо" и "страшно погрешно": Реакциите на холивудските звезди към виртуалната актриса

03 октомври 2025, 19:10 часа 0 коментара
Холивудски актьори и режисьори реагираха остро срещу Тили Норууд – компютърно генериран образ, създаден от лондонското студио Xicoia, който предстои да подпише договор с агенция за таланти. Съюзът SAG-AFTRA определи подобни практики като използване на „откраднати изпълнения без компенсация“, припомняйки, че именно опасността от заместването на актьорите с ИИ доведе до 118-дневната стачка на гилдията през 2022 г.

Президентът на SAG-AFTRA Шон Астин заяви, че дигитални персонажи като Норууд „манипулират труд, създаван поколения наред, без съгласие и възнаграждение“. Реакциите на звезди като Емили Блънт, Упи Голдбърг и Наташа Лионе, цитирани от „Лос Анджелис Таймс“, варират от „ужасяващо“ до „страшно погрешно“.

Дебатът

Създателката на проекта, холандската актриса и продуцентка Елине ван дер Велден, защити творението си, наричайки го „нов инструмент, нова четка за разказване на истории“. В Instagram Норууд вече има над 44 000 последователи и е представена като млада актриса от Лондон.

Дебатът идва на фона на нарастващото използване на ИИ в киното – от сторибордове и визуални ефекти до дигитални герои в реклами и списания. Случаят с Норууд обаче засилва страховете, че технологията може да подкопае актьорската професия, съобщава БГНЕС.

Създателите на Тили Норууд са търсили нещо по-значимо от външността – те са се фокусирали върху това да изградят реален образ със своя идентичност и характер.

