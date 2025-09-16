Принц Хари и Меган Маркъл ще отбележат 70-тата годишнина на Дисниленд по специален начин (ВИДЕА)

70-годишнината на Дисниленд продължава да се празнува, а някои от най-големите фенове на парка ще помогнат да бъде разказана неговата история. В неделя, 21 септември, ABC News ще излъчи премиерата на „Най-щастливата история на света: 70 години Дисниленд — специално издание на "20/20" (бел. ред.: американско тв предаване за разследваща журналистика и документални репортажи). Този задълбочен репортаж ще предложи вътрешен поглед към историята на парка и това, което предстои.

"Зрителите ще чуят спомени от детските си посещения в парка, разказани от някои от най-големите фенове на Disney, включително холивудските звезди Нийл Патрик Харис, Джейми Лий Къртис, Джон Фавро, Патрик Уорбъртън и Тифани Хадиш", се казва в прессъобщение на ABC News. "Ще бъде излъчено и ексклузивно послание от принц Хари и Меган, херцогинята на Съсекс, за това какво означава паркът за тях и тяхното семейство."

По-рано тази година Меган и Хари отпразнуваха четвъртия рожден ден на принцеса Лилибет с посещение в Дисниленд. В Instagram херцогинята на Съсекс сподели видео от двудневното семейно посещение - с присъствието на шестгодишния принц Арчи, който също се включи в празника. В клипа се виждат четиримата, докато се возят на атракциони, опитват лакомства от парка и, разбира се, разрязват торта, вдъхновена от принцесите на Disney.

„Благодарим ти, Дисниленд, че подари на нашето семейство два дни чиста радост!", гласи описанието към публикацията на Меган в Instagram, озвучена с песента на Пеги Лий - "It’s a Good Day".

В специалното издание на "20/20" ще участват и други известни личности, сред които Джули Андрюс, която си спомня за посещенията си в парка заедно с самия Уолт Дисни. Освен това, Джош Гад - гласът на Олаф от "Замръзналото кралство" - ще разкаже за преживяването си като "капитан" на атракцията Jungle Cruise.

Създателят на "Междузвездни войни" Джордж Лукас, Лин-Мануел Миранда, Стефани Беатрис и Джон Стамос също се появяват в ексклузивния поглед към трейлъра, съобщават от PEOPLE.

Повече за специалното издание, посветено на Дисниленд

В специалното издание ще бъде разгледана и историята на някои от най-обичаните атракции в парка, включително "Карибските пирати" и "Обитаваното имение" (Haunted Mansion). Боб Гър, бивш Disney Imagineer, който е присъствал на откриването на парка през 1955 г., ще сподели лични истории и спомени от работата си рамо до рамо с Уолт Дисни.

Специалното издание ще предложи и поглед зад кулисите към някои от съвременните технологии, използвани в парка днес. Зрителите ще получат достъп до контролната зала на шоуто World of Color – място, което обикновено е достъпно само за служители. Ще бъде представена и първата по рода си аудио-аниматронна фигура на Уолт Дисни, която направи своя дебют по-рано тази година.

Снимка: Getty Images

Специалното издание няма да почете само миналото на Дисниленд, но ще предложи и поглед към бъдещето, с вълнуващ предварителен преглед на предстоящи атракции в Disney California Adventure Park, включително разширение на Avengers Campus, атракция, вдъхновена от „Коко“, и нова зона, посветена на „Аватар“, съобщават от ABC, цитирани от People.

На 17 юли тематичният парк в Анахайм, Калифорния, отбеляза 70 години от своето откриване. Въпреки това, честванията по случай юбилея — под надслов „Celebrate Happy!“ (Празнувай щастието!) — започнаха още на 16 май и ще продължат през цялото лято на 2026 г. За да отбележи тази важна годишнина, паркът представи нови паради, спектакли, украса, сувенири и още много изненади.

„The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland — A Special Edition of 20/20“ ще бъде излъчено премиерно в неделя, 21 септември, от 20:00 ч. ET, а на следващия ден ще бъде достъпно за гледане в Disney+ и Hulu.