В уюта на дома: Мадона празнува без грим (СНИМКИ)

Седемкратната носителка на "Грами" Мадона сподели в Instagram своите зимни празници и моменти със семейството. Певицата качи на стори селфи без грим в събота, 20 декември, последвано от кадър с топъл семеен момент. На първото изображение Мадона е облечена в кафява сатенена рокля с бяла дантела. Емблематичната ѝ руса коса е накъдрена в краищата, докато тя свива устни и гледа директно в камерата. "Безсъние", написа певицата на "Material Girl" като надпис към публикацията.

След това Мадона показа снимка на вечерната си маса, украсена с червени свещи, червени цветя и няколко блюда с храна. Над масата висят три диско топки, а на нея се вижда менора с девет разклонения, от които седем свещи са запалени. Изглежда, че в края на масата седи приятелят на Мадона - Аким Морис, заедно с нейните 13-годишни близначки Стела и Естере.

Духовния живот

Мадона има шест деца: Лурдес, Роко, Дейвид, Мърси, Стела и Естере. През 2024 г. тя посрещна празничния сезон заедно с Морис, Лурдес, Мърси, Стела и Естере.

През последните години Мадона често показва как съчетава празниците с духовния си живот.

"Трябва да бъдеш духовен, за да бъдеш успешен. Успехът означава да имаш духовен живот — точка. Нямаше да съм тук, ако нямах такъв“, каза Мадона", споделя певицата в подкаста On Purpose with Jay Shetty, цитирана от People. "Какво съм направила за другите? Това наистина е единственият начин да бъдеш успешен в живота. Най-голямата светлина се разкрива там, където има тъмнина", допълва още тя.

