Как Марадона игра за тим от Висшата лига за 1 мач и му се наложи да ползва бутонки назаем (ВИДЕО)

Диего Марадона е един от най-великите футболисти на всички времена. В Европа той игра за отборите на Барселона, Наполи и Севиля. Но малко известен факт е, че Марадона някога е играл и за Тотнъм, макар това да не фигурира в официалните статистики. И доказателствата за тази невероятна история са налице, като близо 30 000 щастливи фенове на "шпорите" стават свидетели на вечерта, в която Дон Диего облече бялата фланелка на стадион "Уайт Харт Лейн".

Марадона облече екипа на Тотнъм за бенефисен мач

Как се стига до този исторически момент? Аржентинският национал участва в бенефисния мач на своя съотборник в националния отбор Оси Ардилес срещу Интер през май 1986 г. Така за една вечер халфовете на Тотнъм бяха Глен Ходъл, Крис Уодъл, Ардилес и Марадона, който се появи без бутони и трябваше да вземе назаем тези на Клайв Алън.

Още: От обявен за безперспективен на „Лаута“ до признание от Марадона и паметник в Пловдив

Диего взел бутонки назаем за мача

"Оси ме попита кой номер бутонки нося", спомня си Алън. "Казах му, че нося същия размер като този на Марадона и че имам два чифта бутонки – един стар чифт, който съм носил през целия сезон, и един нов чифт, който съм разнасял", разказва още той, като отбелязва, че Марадона първоначално искал да вземе старите, но накрая го убедили да обуе новите, на които се подписал след мача.

Алън отбеляза и победния гол в мача, спечелен с 2:1, а другият гол бе дело на Марк Фалко. "Никога не съм играл в мач, в който да се чувствам като зрител, защото онази вечер Диего и Глен бяха просто на друга планета", казва Алън. "Те бяха телепатични и просто искаш да им подадеш топката. Някои от финтовете и уменията им бяха невероятни."

Още: Когато Диего Марадона замени бутонките с... боксови ръкавици (ВИДЕО)