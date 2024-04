Продават любимите дрехи на Вивиан Уестууд за благотворителност

Пионерката на пънка умира на 81-годишна възраст през декември 2022 г., а нейната марка продължава да се управлява под творческото ръководство на съпруга ѝ Андреас Кронталер, който е подбрал дрехите, които ще бъдат продадени на два търга. Постъпленията от продажбите ще отидат за фондация The Vivienne, Amnesty International и Médecins Sans Frontières, заедно с THE BIGPICTURE - Vivienne's Playing Cards, проект на фондация The Vivienne за набиране на средства за Greenpeace.

Снимка: Getty Images

Как точно ще се случи продажбата

Аукционната къща Christie's ще организира продажба на живо в Лондон на 25 юни, като успоредно с това от 14 до 28 юни 2024 г. ще се проведе и онлайн търг. Ще бъдат предложени около 200 артикула, обхващащи четири десетилетия от модата. Обществеността ще има възможност да разгледа колекцията, преди тя да бъде продадена, на безплатна публична изложба, на която ще бъде представена "Вивиан Уестууд: Личната колекция", в централата на Christie's на Кинг Стрийт, Лондон, от 14 до 24 юни, съобщава БГНЕС.

