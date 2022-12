Отиде си британската модна дизайнерка Вивиан Уестууд

Британската модна дизайнерка е определяма като една от смелите и влиятелни личности на XX и XXI век. Тя произлиза от работническата класа. Първоначално учи за бижутерка в Лондон, а после за учителка, тъй като разбира, че хора от работническата класа нямат шанс в изкуството. През 70-те години заедно с тогавашния си съпруг Малкъм МакЛарън -мениджър на пънк групата Секс Пистълс, отваря бутик „Sex“ в Челси, където продават създадени от тях дрехи за пънкари. В модата тя вижда възможност за протест срещу статуквото.

След развода си с МакЛарън, Уестууд живее в общинско жилище като социално слаба. По това време започва дейността й като активистка – първоначално се включва в кампанията за разоръжаване, а после като еколожка.

