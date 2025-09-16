Раздялата, която разтърси Холивуд: Нина Добрев e съсипана след края с Шон Уайт

Нина Добрев е „съкрушена“ след раздялата си с бившия професионален сноубордист и скейтбордист Шон Уайт. „Нина е съкрушена. Те най-накрая бяха започнали да планират сватбата и нещата бяха в ход“, сподели източник пред "Us Weekly". Източникът отбеляза, че раздялата на двойката е „все още много прясна“, но звездата от „Дневниците на вампира“ получава „подкрепата на най-близките си приятелки, които я посещават“.

На 11 септември за първи път бе съобщено, че двамата са прекратили годежа си.

Ето какво споделиха Нина и Шон след раздялата

Още: Да си тръгнеш с достойнство: Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"

След раздялата, видео в TikTok, споделено от Добрев, предизвика учудване сред феновете, които предположиха, че клипът намеква за връзката ѝ с Уайт.

Снимка: Getty Images

„Какъв е твоят съвет за жените, които се опитват да оправят мъжете си? Слушай, Боб Строителят, той има още 10 жени, които се опитват да го оправят, и всички вие приличате на строителна бригада“, казва актрисата във видеото.

Уайт в момента е в китайската столица Пекин, където се подготвя за зимните спортни състезания, които е основал, наречени „Снежната лига“.

„За първи път в Пекин от Олимпиадата през 2022 г. Чувствам се малко носталгичен и развълнуван, че „Снежната лига“ се завръща през декември!“, написа Шон в Instagram на 15 септември, предава БГНЕС.

Още: Маверик: Кучето на Нина Добрев, което се превърна в истинска знаменитост (СНИМКИ)

Двамата бяха забелязани за последно заедно, хванати за ръка, в Лос Анджелис на 31 август, но на 7 септември 36-годишната актриса се появи на червения килим на премиерата на „Eternity“ в Лос Анджелис без годежния си пръстен. Тя също така е премахнала публикацията за годежа си от акцентите в профила си в Instagram.