Да си тръгнеш с достойнство: Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"

Холивудската знаменитост с български корени Нина Добрев, чиято най-известна роля е тази в "Дневниците на вампира", за първи път публично разкри подробности за решението ѝ да напусне сериала. А причината е неравното заплащане и прекомерното работно натоварване в сравнение с нейните колеги Пол Уесли и Иън Сомърхолдър. Признанието за това от страна на Добрев е публикувано в новата книга на журналистката Саманта Хайфил от Entertainment Weekly – "I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries", която излезе по-рано тази седмица в САЩ.

Добрев коментира, че двойната ѝ роля в сериала - на героините Елена и Катрин, е изисквало двойно повече престой на снимачната площадка, снимане на повече сцени и научаване на много повече репли. Но от думите ѝ се разбира, че въпреки значително повечето работн ангажименти, заплащането ѝ е било далеч по-ниско от това на Уесли и Сомърхолдър.

Различни източници споделят, че в творбата си авторката Саманта Хайфил твърди, че дори когато актрисата е постигнала известно увеличение на хонорара си, студиото категорично е отказало да ѝ осигури равенство в заплащането.

Недооценена

Решението на Нина Добрев да напусне сериала през 2015 година, след като беше главно лице в шест поредни сезона, породи сериозно обсъжне в медийното пространсвто и сред феновете на актрисата. Добрев уточнява, че не е искала да бъде „на място, където не я оценяват както заслужава“. В интервю за The Hollywood Reporter по-рано тя заявява: „Беше важно за мен да си тръгна с високо вдигната глава.“

