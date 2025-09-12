Край! Нина Добрев се раздели с годеника си

Актрисата с български корени Нина Добрев и сноубордистът Шон Уайт са се разделили. Двойката се сгоди през октомври 2024 след четиригодишна връзка, но са взели „взаимно решение“ да сложат край на романтичните си отношения.

Повече за раздялата им

„Беше взаимно решение и не беше лесно, но бе взето с любов и дълбоко уважение един към друг“, сподели източник пред списание People.

Двамата бяха забелязани за последно заедно, хванати за ръка, в Лос Анджелис на 31 август, но на 7 септември 36-годишната актриса се появи на червения килим на премиерата на „Eternity“ в Лос Анджелис без годежния си пръстен. Тя също така е премахнала публикацията за годежа си от акцентите в профила си в Instagram.

Намеренията им за сватба

Само преди няколко месеца Уайт говори за това колко „развълнувани“ са той и Нина да планират сватбата си.

„Много е вълнуващо да имаме нови стремежи и нови неща, към които се стремим заедно. Това е много смиряващо и вълнуващо и тя също е развълнувана. Получихме много съвети от различни хора, които са планирали собствените си сватби и други неща. Така че определено събираме информация и сега се опитваме да видим какво ще работи най-добре за нас по някакъв начин“, заяви той пред People.

Шон каза, че е „забавно“ да планират „следващата глава“ от живота си като двойка.

„Сякаш си направил следващата стъпка и да, това е просто забавна фаза на планиране на живота. Какви са следващите стъпки, следващата глава и къде искаме да бъдем? Забавно е. Забавно е да имаш някого, с когото да планираш всичко това“, обясни бившият олимпиец.

Нина разкри по-рано пред списание Vogue, че са се сгодили в Ню Йорк в края на октомври и че е „замръзнала“, когато Шон ѝ е предложил. Спомняйки си предложението, тя призна: „Бях в шок. Просто замръзнах и го гледах“. След първоначалната изненада Добрев бързо се е зарадвала. „Той каза всичко правилно“, посочи тя.

