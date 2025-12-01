Ирина Тенчева показа СНИМКА с малка, но трогателна история

Ирина Тенчева, станала любимка на много зрители, се обясни в любов на своя съпруг - продуцента Иван Христов. Повод за това бе неговият юбилей, който той отбеляза през уикенда на 30 ноември. Половинката на Христов използва специалния ден, за да сподели една трогателна история чрез снимка, която публикува в Instagram профила си. Тя обясни, че обича "своето момче по ред лични причини", като преди време в телевизионно интервю обясни, че това се е случило "в най-трудния период" на продуцента. За Ирина съществуването на Иван "прави света малко по-добро място".

Историята зад кадъра на Иван Христов, който Ирина показа:

"Снимката има малка история. Направих я преди няколко дни в музея на Ван Гог в Амстердам. Прекарахме в него няколко часа. Накрая се разделихме - всеки в свое темпо да отдели време на нещата, които са му най-важни. Когато приключих моята обиколка му звъннах, за да попитам къде е… каза ми: "В кафенето на нулевия етаж" и допълни "Седя от половин час и дишам дълбоко, и се опитвам да не се разплача от цялата тази красота и преходност. Непоносимо величие." Исках това да споделя за него… освен всичко друго, той е и това! Обожавам чувствителността на хората и една от най-големите привилегии за мен е да мога да споделям (понякога и без думи) усещането си за на моменти непоносимата красота с теб."

