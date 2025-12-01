12 години след трагичния инцидент: Вин Дизел пази жива паметта на Пол Уокър (СНИМКИ)

12 години след катастрофата, в която актьорът Пол Уокър загина, неговият колега и приятел Вин Дизел, пази жива паметта на "своя брат". 58-годишната звезда от "Бързи и яростни" отдаде почит на покойния си приятел с емоционална публикация в Instagram на 30 ноември, когато се навършиха 12 години от смъртта Уокър. Той подчерта, че не минава иден без да усеща липсата му.

Дизел отрази факта, че 10-годишната му дъщеря Полин, която е кръстена на Уокър, никога не е имала възможност да се срещне с актьора, "но когато извикам името ѝ, знам, че си наблизо".

Любимецът от "Хрониките на Ридик" сподели как пази "най-малките спомени" за Уокър, включително "онази усмивка“, която "би ме раздразнила". Той добави: "Бих дал всичко, за да ти се ядосам още веднъж". Той също така уточни, че 27-годишната дъщеря на Уокър, Медоу , е като истински подарък и братовчедка на Полин.

"Ти винаги беше моята друга половинка. Нямаше да мога да се справя без любовта на семейството ти.", споделя емоциите си Дизел, цитиран от "USA Today Entertainment".

"Вселената продължава да поставя ангели на пътя ми. Знам, че и ти си част от това… едно вечно братство. Обичам те завинаги…", пише Дизел в друга публикация в Instagram.

Медоу Уокър , дъщерята на Пол Уокър, също отбеляза годишнината от смъртта му с публикация в Instagram от 30 ноември, която включваше снимка от миналото ѝ с баща ѝ като дете. "12 години без теб… Обичам те завинаги", написа тя.

Уокър почина преди излизането на седмия филм от поредицата "Бързи и яростни" - "Яростни 7", което накара братята му да го заместят, за да му помогнат да завърши сцените си за филма от 2015 г. Това включваше финална сцена, в която героят на Уокър се отдалечава, след като се разделя с Доминик Торето, героят на Дизел.

Ще се съберат ли Торето и О'Конър?

Сериалът "Бързи и яростни" продължи с още няколко части след смъртта на Уокър. В процес е на работа 11-ти филм, който се очаква да послужи като финал на поредицата.

През юни Дизел разкри, че възнамерява да върне героя на Уокър за предстоящия филм „Fast“, но не обясни как ще бъде постигнато това. Докато говореше с феновете на FuelFest, актьорът каза, че има няколко цели за следващата част, включително „събирането отново на Дом и Брайън О'Конър“. Дизел преди това каза пред Total Film, че „не може да си представи края на тази сага, без наистина да се сбогува с Брайън О'Конър“.

Дизел редовно е споделял почит към Уокър в социалните мрежи през годините, включително през септември, на 52-ия рожден ден на звездата от "She's All That". По това време той написа: "Не минава и ден, в който да не мисля за отсъствието ти, но с всяка изминала година се усмихвам все повече на даровете, които остави след себе си, на яснотата, която предложи."