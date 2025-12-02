Ива Папазова разбива старите правила: Житейските съвети, които отказа да следва (СНИМКИ)

Ива Папазова откровено сподели кои уроци от майка си е "пренаписала" в живота си и защо това е променило начина, по който гледа на себе си, работата и ежедневието. В серия от честни признания актрисата говори за скромността, за неудобството да обсъждаш пари, за навика да пазиш „новите дрехи“ за някой специален момент, както и за очакването да разбираш по малко от всичко. Днес Ива гледа на тези съвети по нов начин — през опита, грешките и уроците, които са я научили да бъде по-смела, по-ясна и по-истинска към себе си.

Да съм скромна

Да си скромен човек, според Ива, е прекрасно, но не и когато трябва ясно да заявиш какво искаш. "В забързания свят, в който живеем, ако чакаш някой да те забележи, може така и да не получиш това, което искаш.", пише актрисата. За Ива няма нищо лошо в това да споделиш ясно какви качества притежаваш и "без подмазване и овъртане" да заявиш, че притежаваш необходимото, за да се справиш. Тя е на мнение, че може да си "едновременно скромен и проактивен".

Да не говоря за пари

Да обсъждаш темата за парите, според Ива, е било нещо срамно, но се оказва, че това съвсем не трябва да е така, защото може да ни спести многобройни недоразумения, след които да останем разочаровани. Актрисата признава, че все още се учи на промяна. "Поръчвала съм си продукти и после се изненадах от цената, защото не съм попитала навреме... Започвала съм работа, бе да знам каква ще ми е заплатата. И винаги оставаше усещането, че нещо е неизговорено." А тези разговори се оказват "най-здравословното нещо" за едни отношения.

Да пазя новите дрехи за "специален повод"

Тук Ива съветва да се наслаждаваме на мига сега, защото в един момент ще усетим как времето е минало и просто се е изгубило без полза. "Носете си новите дрехи, доставяйте си удоволствия, действайте смело и не чакайте "подходящите условия", защото годините минават адски бързо."

Да разбирам по малко от всичко

Към последната снимка от серията Ива подчертава колко важно е да се развиваме в дейностите, които ни се отдават, и допълва, че няма нищо срамно в това "да не знаем всичко". А и не е необходимо, нали? "Според мен е голяма загуба на време да прекарваш часове наред в упражнения на нещата, които очевидно не са твоите. Вместо това да се съсредоточиш върху това, което те вълнува и за това, в което имаш талант...Научих да приемам себе си - с всички свои силни и слаби страни и да се съсредоточавам върху първото".