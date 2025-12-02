Защо Николета от "Игри на волята" се страхувала да излезе навън след отпадането си

Финалистката Николета Кръстева приключи участието си в екстремното приключение "Игри на волята" след загуба в елиминационнен сблъсък в понеделник вечер (1 декември). В битката за оцеляване тя се изправи срещу един от най-върлите си противници Алекс и колоритния Теодор-Чикагото. Съревнованието постави тримата воини пред изпитания за точност, ловкост и издръжливост. Плувните умения на стюардесата ѝ позволиха да натрупа ранна преднина, която обаче не беше достатъчна за крайния успех.

Физическата издръжливост даде предимство на миньора Теодор при силовите елементи, а точният мерник му донесе и триумфа в битката. За победата си той получи богатството на своята съперничка от 150 златни гроша и "Сабите на спасението", които му осигуряват два допълнителни гласа при бъдещ племенен съвет.

Второто място в битката пък зае борбеният Алекс.

От кастинги битки до финал

Елиминираната Николета е следващият гост в официалния подкаст на предаването "След Игрите". В новото издание на поредицата Бившата състезателка по плуване разказа за пътя от кастинг битките до финалите на надпреварата. Стюардесата признава, че наивността ѝ е изиграла лоша шега, но е категорична, че преживяването си е заслужавало, защото е открила много неща, върху които иска да работи. Николета разказва, че ѝ е липсвала самоувереността да взима решения сама, затова често е оставяла другите да диктуват посоката.

Как преживя коментарите, че е била "слаб играч" и "безлична"? Тя не избягва въпроса и отговаря честно - имало е дни, в които след излъчването на епизодите дори я е било страх да излезе навън. Не е успявала да прецени кой ѝ казва истината и кой не, а самотата понякога е била най-тежкият ѝ опонент. И тук тя добавя нещо изненадващо - иска да работи върху влиянието, което има върху хорското мнение, защото вярва, че може да бъде пример.

