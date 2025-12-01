Изненада: Лора Караджова стана майка за трети път (СНИМКА)

Наскоро певицата Лора Караджова обяви, че е в очакване на третото си дете, като сподели кратко видео в социалната мрежа TikTok, на което се вижда наедрялото ѝ коремче. Изпълнителката, която на 3-ти декември ще навърши 43 години, разкри преди няколко часа, че вече е станала майка. Дъщерята на легендарния вокалист на група "Сигнал" - Йордан Караджов, съобщи, че е родила още едно момче, което са кръстили Никола. Щастливата майка качи и снимка на новородения си син със следния текст: "Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола Мама скоро ще те води в мола🤣. Но до тогава много трябва да ядеш И не много да ревеш!"

Това е второ момченце за изпълнителката и партньора ѝ Марсел Рохас, които вече са родители и на малкия Матео. Лора има и дъщеря Алиса, която е плод на любовта ѝ с Валентин Славов.

Лора и Марсел се сгодиха в края на 2019 година, но все още не са сключили официален брак. Те се познават от повече от десетилетие благодарение на общата им страст към сноуборда. Отношенията им постепенно прераснали в романтична връзка и споделено семейно бъдеще.

"От самото начало усетихме, че сме един за друг. Сгодени сме вербално, но засега не мислим за брак. Бих искал да остареем заедно", сподели преди време любимият на певицата.