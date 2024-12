Риана не издържа и помоли Марая Кери да се подпише на бюста ѝ (ВИДЕО)

С наближаването на коледните празници и постоянното звучене на песента на Марая Кери "All I Want for Christmas", в съзнанието на всички ни се внедрява образът на певицата и нейната емблематична усмивка. Явно и при Риана е сработил този подход, защото на коледния концерт на Кери барбадоската изпълнителка не издържа на напрежението и се посвети на това да бъде истински фен, като помоли Марая Кери да се разпише на гърдите ѝ.

Какво се случи

По време на последния концерт от турнето на Кери "Mariah Carey's Christmas Time" в Бруклин Риана се оказа в центъра на събитията, тъй като си поиска възможно най-запомнящия се автограф. "Искам подпис! Някой има ли маркер?" - това казва Риана във вече набиращо скорост клипче. В този момент Марая Кери е при нея и държи микрофон в ръка, който Риана взима, за да съобщи на всички, че автографът ще бъде върху бюста ѝ.

След като подписът е положен на упоменатото място, Кери и Риана се прегръщат топло, за да създадат едно паметно видео, което със сигурност дълго време ще се разпространява в интернет пространството. С действията си двете световни музикални звезди доказаха, че колкото и велик да е някой изпълнител, винаги на музикалния небосклон има някой друг, когото смята за свой идол. А подписът върху гърдите е абсолютна класика!

