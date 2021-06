Ръсел Кроу прави филмово студио в Австралия

Носителят на Оскар заяви, че студиото ще бъде построено в Кофс Харбър, южно от Бризбейн, във вече съществуващ курортен комплекс, съобщи АФП. „От няколко години обмислям как бих могъл да съчетая мястото, където живея, и работата си“, цитира думите на Кроу телевизия ABC.Pacific Bay Resort Studios and Village "ще обслужва големи международни игрални филми, както и местни продукции", се добавя в изявление. Австралия се превърна в популярно място за заснемане по време на пандемията, с продукции, привлечени от сравнително ниския процент на инфекции от коронавирус. "Thor: Love and Thunder" на Marvel Studios, "Thirteen Lives" на MGM и "Blacklight", с участието на Лиъм Нийсън, са сред тези, които ще се възползват от безвъзмездните средства. Джулия Робъртс Джордж Клуни също снимат "Ticket to Paradise " в Северна Австралия тази година, докато предисторията на Лудия Макс "Furiosa” е планиран за производство близо до Сидни през 2022 година.Студийният проект на Кроу все още изисква одобрение за планиране, но има подкрепата на служители на местното правителство