Шега или наказание в "Ергенът: Любов в рая": Красимир остана заключен

Една от най-обсъжданите двойки в "Ергенът: Любов в рая" – Натали и Орлин – неочаквано се оказа във вихъра на нов любовен триъгълник. Тихомир изненада всички с признанието, че изпитва симпатии към Натали. Въпреки това той подчерта, че уважава връзката ѝ с музиканта и няма намерение да я нарушава. Дали това е знак на респект или просто се опитва да остане колкото може по дълго в шоуто, предстои да разберем.

Какво се случи?

В центъра на най-пикантната ситуация от епизода вчера отново бяха Шермин и Красимир, който остана неприятно изненадан, когато откри, че входната врата на вилата, в която нощува, е заключена. Предположенията му веднага се насочиха към моделката, която отрече да има нещо общо. Въпреки това съмненията за умишлен саботаж като наказание или безобидна шега останаха.

Още: Шокиращо признание в "Ергенът: Любов в рая": Готов съм да излъжа всяка за финала

Изглежда, че за пореден път между Красимир и Киара е имало дълъг разговор и то през нощта. Краси я повика, за да изяснят напрежението помежду си. По думите на Киара, споделени пред Виктория на следващата сутрин, двамата са прекарали цели три часа навън – чак до 5 сутринта – обсъждайки връзката си. Тази дълга и емоционална нощна беседа ясно показва, че отношенията им стават все по-заплетени.

Разтърсващо признание направи и Филипа пред Йовица, която разкри, че е готова да си тръгне от шоуто, за да се откъсне от негативната ситуация и скандалите, които станаха по-рано с Виктор.

Още: Тя е много озлобена: Сълзи и окончателни раздели в "Ергенът: Любов в рая"