Най-спокойният мъж в "Ергенът: Любов в рая" не издържа на провокациите (ВИДЕО)

Една от най-обещаващите двойки в "Ергенът: Любов в рая" си навлече негативната реакция на останалите. В основата на скандала от понеделник вече (10 ноември) бяха Филипа и Йовица, които не замълчаха на нападките от страна на Виктор. В ефир бе разкрито, че Йово има намерения да се вижда с Филипа и след шоуто заради обща идея за бизнес проект. Това разкритие постави под съмнение тяхната искреност като партньори с романтична връзка.

Конфликтите

За пореден път в центъра на конфликт във вилата на риалити формата бе Анна-Шермин, която успя да извади от равновесие един от най-спокойните мъже - Калоян. С това тя доказа, че без задръжки и с достатъчно умели провокации, може да създава хаос навсякъде и по всяко време.

Напрежението се засили още повече след завръщането на Красимир и Киара, която инициира неочаквана среща с него миналата седмица.

Сред най-емоционалните моменти бе и индивидуалният разговор между Виктория и Тихомир, който за пореден път не се притесни и се опита да я отблъсне, като намекна, че вероятно няма да ѝ даде роза на следващата церемония.

Зрителите станаха свидетели и на опит от страна на Тихомир да се сближи с Натали. "Колкото и да се буташ на Натали, тя няма да ти обърне внимание", коментира Виктория по адрес на Тихомир.

